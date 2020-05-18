Александр Стрелюхин поручил проверить предприятия, занижающие зарплату сотрудникам

18 Май 2020 2020-05-18T19:45:06+03:00

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Некоторые предприятия Саратовской области на период ограничительных мер занижают зарплату сотрудникам.

Об этом на заседании оперативного штаба заявил председатель правительства области Александр Стрелюхин.

- Идут на определенные уловки, когда на ряде предприятий снижают заработную плату от 10 до 40% своим работникам, оставляя их на рабочих местах, — заявил Стрелюхин.

Он поручил провести проверку, особо выделив предприятия торговли. Уже имеется перечень конкретных предприятий, которые ждет проверка.

Александр Стрелюхин напомнил слова президента Владимира Путина о праве на поддержку тех организаций, кто сохранит коллективы.

- Этим инструментом надо пользоваться, а не идти по легкому пути: сокращать поголовно людей (и такие тоже есть) и тем более, ущемлять людей в зарплате. Она должны быть заработанной, но ответственность, как руководителя предприятия за своих людей, безусловно, должна главенствовать в отношении всех руководителей, — отметил Александр Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU