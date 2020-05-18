Александр Стрелюхин поручил проверить предприятия, занижающие зарплату сотрудникам
Некоторые предприятия Саратовской области на период ограничительных мер занижают зарплату сотрудникам.
Об этом на заседании оперативного штаба заявил председатель правительства области Александр Стрелюхин.
- Идут на определенные уловки, когда на ряде предприятий снижают заработную плату от 10 до 40% своим работникам, оставляя их на рабочих местах, — заявил Стрелюхин.
Он поручил провести проверку, особо выделив предприятия торговли. Уже имеется перечень конкретных предприятий, которые ждет проверка.
Александр Стрелюхин напомнил слова президента Владимира Путина о праве на поддержку тех организаций, кто сохранит коллективы.
- Этим инструментом надо пользоваться, а не идти по легкому пути: сокращать поголовно людей (и такие тоже есть) и тем более, ущемлять людей в зарплате. Она должны быть заработанной, но ответственность, как руководителя предприятия за своих людей, безусловно, должна главенствовать в отношении всех руководителей, — отметил Александр Стрелюхин.
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ИСТОЧНИК KP.RU