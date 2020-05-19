В Балакове 17-летняя девочка нашла чужую карту и попала под уголовное дело
В Балакове Саратовской области 17-летнюю девушку заподозрили в краже денег с банковской карты.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 25 апреля.
По версии следствия, девушка нашла карту на улице и совершила несколько покупок в интернете. Общая сумма ущерба составила 1 805 рублей.
Владелица счета узнала об этом, так как ей пришли уведомления на телефон, поэтому она сразу заблокировала карту и обратилась в полицию.
Личность злоумышленницы была установлена, возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU