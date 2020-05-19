В Балакове 17-летняя девочка нашла чужую карту и попала под уголовное дело

19 Май 2020 2020-05-18T18:58:41+03:00

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В Балакове Саратовской области 17-летнюю девушку заподозрили в краже денег с банковской карты.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 25 апреля.

По версии следствия, девушка нашла карту на улице и совершила несколько покупок в интернете. Общая сумма ущерба составила 1 805 рублей.

Владелица счета узнала об этом, так как ей пришли уведомления на телефон, поэтому она сразу заблокировала карту и обратилась в полицию.

Личность злоумышленницы была установлена, возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU