Жительница Балакова потеряла двух детей на улице

18 Май 2020 2020-05-18T16:57:28+03:00

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В Балакове Саратовской области росгвардейцы нашли двух потерявшихся детей.

- В пятницу днем к правоохранителям обратилась женщина и рассказала, что потеряла маленьких сыновей. Мальчики четырех и пяти лет ненадолго выпали из поля ее зрения. Она попыталась сама их отыскать, но не смогла, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе региональной Росгвардии.

На поиск детей были сориентированы все наряды вневедомственной охраны в городе. Бойцы прочесали соседнюю к дому территорию и опросили местных жителей.

Уже через десять минут ребят нашли в супермаркете неподалеку. Оказалось, что малыши играли, забежали в магазин, заблудились и не смогли найти дорогу назад.

Мальчиков передали родителям, они поблагодарили росгвардейцев за помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU