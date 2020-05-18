Жительница Балакова потеряла двух детей на улице
В Балакове Саратовской области росгвардейцы нашли двух потерявшихся детей.
- В пятницу днем к правоохранителям обратилась женщина и рассказала, что потеряла маленьких сыновей. Мальчики четырех и пяти лет ненадолго выпали из поля ее зрения. Она попыталась сама их отыскать, но не смогла, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе региональной Росгвардии.
На поиск детей были сориентированы все наряды вневедомственной охраны в городе. Бойцы прочесали соседнюю к дому территорию и опросили местных жителей.
Уже через десять минут ребят нашли в супермаркете неподалеку. Оказалось, что малыши играли, забежали в магазин, заблудились и не смогли найти дорогу назад.
Мальчиков передали родителям, они поблагодарили росгвардейцев за помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU