Дмитрий Кудинов: «Городу необходима новая структура по охране и формированию зеленых насаждений»

18 Май 2020 2020-05-18T17:14:08+03:00

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Депутат городской думы Дмитрий Кудинов высказался по поводу предложения о создании отдельной структуры в Саратове, которая следила бы за состоянием зеленых насаждений и занималась озеленением.

- Зеленый фонд в Саратове не обновлялся десятилетиями. Замену и обновление зеленых насаждений начали восполнять только в прошлом году — городской администрацией было приобретено и высажено 700 деревьев. В этом году осенью планируется посадить 1 тыс. саженцев. Но городу нужна новая структура, которая будет вести учет каждого дерева, оценивать его возраст и состояние, принимать решение о сносе или дальнейшем его произрастании, заниматься формированием кроны и другими мерами, позволяющими продлить срок жизни каждого дерева, — сказал Кудинов.

По его мнению, состояние зеленых насаждений в Саратове в большинстве своем неудовлетворительное.

- В последнее время участились падения устаревших насаждений. Сильные порывы ветра бывают буквально каждый день, ГУ МЧС предупреждает практически ежедневно о порывах 17–22 м/с. Безусловно, надо проводить ревизию зеленого фонда и подходить к этой проблеме серьезно, — считает депутат.

Решение главы Саратова Михаила Исаева о создании новой структуры Кудинов поддержал.

- Решение — важное и своевременное. В новый орган войдут специалисты-экологи, профессионалы в области сохранения окружающей среды. Я согласен с главой областного центра в том, что сегодня нам необходимо подойти к формированию зеленых насаждений со всей ответственностью, — сказал Кудинов.

ИСТОЧНИК KP.RU