Желающая продать мебель жительница Саратовской области перевела аферистам деньги

18 Май 2020 2020-05-18T16:20:44+03:00

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В Ртищеве Саратовской области местная жительница перевела мошенникам 40 тыс. рублей.

- Женщина хотела продать мебель и разместила на одном из сайтов в интернете объявление. Ей позвонил неизвестный, сказал, что хочет купить товар. Потерпевшая продиктовала незнакомцу данные банковской карты и пароль из СМС. После этого со счета пропали деньги, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Сейчас по данному факту идет полицейская проверка.

В главке просят жителей области быть осторожными при покупках через интернет. Нельзя сообщать свои данные незнакомцам, сведения о картах, коды из СМС.

Также нельзя под диктовку совершать какие-либо операции через банкомат.

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ИСТОЧНИК KP.RU