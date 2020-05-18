УАЗ «Патриот» сбил юного велосипедиста в Саратове
Мальчик госпитализирован
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На улице Пугачева в Саратове днем 18 мая был сбит ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 16:45.
Напротив дома №109 автомобиль УАЗ «Патриот» сбил 15-летнего велосипедиста. Ребенок госпитализирован.
Машиной управлял 56-летний мужчина.
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ИСТОЧНИК KP.RU