УАЗ «Патриот» сбил юного велосипедиста в Саратове

18 Май 2020 2020-05-18T17:12:36+03:00

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На улице Пугачева в Саратове днем 18 мая был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 16:45.

Напротив дома №109 автомобиль УАЗ «Патриот» сбил 15-летнего велосипедиста. Ребенок госпитализирован.

Машиной управлял 56-летний мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU