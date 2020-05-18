2020-05-18T17:12:03+03:00
Общество

Рынок «Сенной» в Саратове ожидают проверки Роспотребнадзора

Жалобы на нарушение противоэпидемиологических предприсаний донесли до Роспотребнадзора журналисты
Екатерина Семенова
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Рынок СеннойРынок Сенной
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Замруководителя Роспотребнадзора пообещала проверки на рынке «Сенной». Об этом Надежда Матвеева заявила журналистам в ходе брифинга 18 мая.

Ей сообщили представители СМИ, что около 90% покупателей на рынке — без масок или с масками на подбородке. При этом у прилавков очереди без соблюдения социальной дистанции.

- Напоминаю, что масочный режим введен постановлением правительства Саратовской области. Все что вводится им, проверяется органами полиции. Но, конечно, спасибо за сигнал, мы обратим внимание на рынок «Сенной», проверим, как там организовано соблюдение противоэпидемиологических мероприятий и как они соблюдаются, — сказала Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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