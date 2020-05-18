Рынок «Сенной» в Саратове ожидают проверки Роспотребнадзора

18 Май 2020 2020-05-18T17:12:03+03:00

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Замруководителя Роспотребнадзора пообещала проверки на рынке «Сенной». Об этом Надежда Матвеева заявила журналистам в ходе брифинга 18 мая.

Ей сообщили представители СМИ, что около 90% покупателей на рынке — без масок или с масками на подбородке. При этом у прилавков очереди без соблюдения социальной дистанции.

- Напоминаю, что масочный режим введен постановлением правительства Саратовской области. Все что вводится им, проверяется органами полиции. Но, конечно, спасибо за сигнал, мы обратим внимание на рынок «Сенной», проверим, как там организовано соблюдение противоэпидемиологических мероприятий и как они соблюдаются, — сказала Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU