Самоизоляция: 17% граждан потолстели, сидя дома
За почти два месяца самоизоляции примерно 17% граждан прибавили в весе.
К таким вводам пришли эксперты портала по поиску работы SuperJob по итогам опроса трех тыс. человек.
При этом из тех, кто работает удаленно, потолстела примерно четверть граждан.
10% прибавили до пяти килограммов, 6% - от пяти до 10 килограммов, 1% - более чем на 10 килограммов. Причина тому: малоподвижный образ жизни и желание чем-то перекусить.
Тем не менее 13% респондентов отметили, что наоборот похудели.
Остальные 51% заявили, что остались в прежнем весе.
Женщины жалуются на прибавку в весе чаще мужчин — 21 и 15% соответственно.
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ИСТОЧНИК KP.RU