Самоизоляция: 17% граждан потолстели, сидя дома

18 Май 2020 2020-05-18T15:56:08+03:00

Из них больше всего вес набирают работающие на удаленке

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За почти два месяца самоизоляции примерно 17% граждан прибавили в весе.

К таким вводам пришли эксперты портала по поиску работы SuperJob по итогам опроса трех тыс. человек.

При этом из тех, кто работает удаленно, потолстела примерно четверть граждан.

10% прибавили до пяти килограммов, 6% - от пяти до 10 килограммов, 1% - более чем на 10 килограммов. Причина тому: малоподвижный образ жизни и желание чем-то перекусить.

Тем не менее 13% респондентов отметили, что наоборот похудели.

Остальные 51% заявили, что остались в прежнем весе.

Женщины жалуются на прибавку в весе чаще мужчин — 21 и 15% соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU