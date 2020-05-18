2020-05-18T16:26:25+03:00
Общество

В правительство Саратовской области покупают кондиционеры для серверной за 9 млн рублей

За последние три месяца уже трижды выключалась электронная система управления в регионе
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Правительство Саратовской областиПравительство Саратовской области
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Три поломки за последние три месяца произошли в серверной правительства Саратовской области. Работа всех региональных сервисов в электронном виде останавливалась, сайт правительства также в эти периоды был недоступен.

В связи с этим для серверной покупают шесть напольных специальных кондиционеров, по 1,5 млн рублей каждый. На это выделят 9 млн рублей в бюджете. Это кондиционеры с водяной системой, что позволяет круглосуточно функционировать всей системе государственной электронной системы. Это пояснил депутатам на заседании рабочей группы комитета облдумы первый заместитель управления делами правительства области Максим Федукин.

Депутаты от КПРФ долго не могли понять, чем такие специализированные кондиционеры отличаются от обычных и зачем они нужны именно сейчас. Им пояснили, что когда население не сможет дистанционно воспользоваться услугами региональных структур власти — все заметят проблемы с охлаждением в серверной правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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