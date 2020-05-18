В правительстве Саратовской области упразднена одна должность

18 Май 2020 2020-05-18T14:46:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Саратовской области упраздняется должность руководителя аппарата.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, теперь обязанности будет исполнять вице-губернатор.

Соответственно, вводится должность вице-губернатора — руководителя аппарата области. Необходимые документы будут внесены в областную думу.

Напомним, ранее руководителем аппарата была Олеся Горячева, уволенная 30 апреля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU