В правительстве Саратовской области упразднена одна должность
В правительстве Саратовской области упраздняется должность руководителя аппарата.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, теперь обязанности будет исполнять вице-губернатор.
Соответственно, вводится должность вице-губернатора — руководителя аппарата области. Необходимые документы будут внесены в областную думу.
Напомним, ранее руководителем аппарата была Олеся Горячева, уволенная 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU