2020-05-18T14:40:26+03:00
Общество

Саратовцы продолжают жаловаться Вячеславу Володину на Михаила Исаева

Появилось очередное обращение к председателю Государственной думы
Екатерина Семенова
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Саратовцы снова пожаловались Володину на ИсаеваСаратовцы снова пожаловались Володину на ИсаеваФото: Александр Уриевский
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В интернете продолжаются нападки на главу Саратова Михаила Исаева. Ранее он раскритиковал горожан, которые пишут жалобы на имя председателя Государственной думы Вячеслава Володина, минуя власти на местах.

После этого на сайте «Лица губернии» появилось обращение к Володину с просьбой дать оценку словам Михаила Исаева.

- Это что получается, М.А. Исаев какие действия предпримет если жители обратятся к Президенту РФ? Не пора ли нам в городе поставить мэра, который БУДЕТ работать и отчитывать чиновников, а не граждан?!?!?! — задается вопросом автор сообщения Андрей Саухин (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим ред).

В комментариях мнения разделились. Одни считают, что «нам такой градоначальник не нужен». Другие отмечают, что не следует «прыгать через голову».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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