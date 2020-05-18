В Саратове несовершеннолетний парень несколько месяцев отнимал телефоны у прохожих

18 Май 2020 2020-05-18T13:55:23+03:00

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В Ленинском районе Саратова 18-летнего парня будут судить за кражу, мошенничество, грабеж и разбой.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, парень ранее уже был судим, а на момент совершения преступлений еще не был совершеннолетним.

По версии следствия утром 18 ноября молодой человек встретил на улице Тархова 16-летнего прохожего. Он заявил, что мальчик в соцсети оскорбил его подругу. Тот, испугавшись, показал свой телефон, чтобы злоумышленник смог сам проверить переписку. Однако юноша убежал с аппаратом, причинив ущерб на три тыс. рублей.

Вечером 21 ноября он завладел еще одним телефоном. На улице Таганрогская он попросил у сверстника аппарат, чтобы позвонить, но убежал, причинив ущерб на 6,2 тыс. рублей.

На следующее утро он точно также забрал телефон у 15-летнего подростка на улице Черниговская. Но когда мальчик понял, что его собираются ограбить, он оказал сопротивление. В ответ юноша схватил бутылку и пригрозил ударить. На этот раз добычей грабителя стал телефон за 13,6 тыс. рублей.

8 декабря он гостил у приятеля на улице Пугачева и, когда хозяева заснули, ушел с их ноутбуком и телефоном. Сумма ущерба составила 28 тыс. рублей.

Вечером 14 декабря он на улице Ипподромная забрал телефон за 15 тыс. рублей у 18-летнего прохожего, угрожая ему молотком.

Свою вину юноша признал и был арестован. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU