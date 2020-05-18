В Саратове за пятницу и субботу задержали пятерых пьяных водителей
Еще трое отказались проходить медосвидетельствование на опьянение
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Операция «Нетрезвый водитель» в Саратове 15 и 16 мая дала очередной результат в виде задержанных любителей пьяной езды.
В вечернее и ночное время пять водителей уличены в нетрезвом вождении, еще трое отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Кроме этого иснпекторы остановили еще два авто, у водителей которых не было прав - они уже ранее были лишены права управления транспортным средством.
ГИБДД призывает водителей не брать пример с таких автолюбителей.
ИСТОЧНИК KP.RU