В Саратове за пятницу и субботу задержали пятерых пьяных водителей

18 Май 2020 2020-05-18T13:43:57+03:00

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Операция «Нетрезвый водитель» в Саратове 15 и 16 мая дала очередной результат в виде задержанных любителей пьяной езды.

В вечернее и ночное время пять водителей уличены в нетрезвом вождении, еще трое отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Кроме этого иснпекторы остановили еще два авто, у водителей которых не было прав - они уже ранее были лишены права управления транспортным средством.

ГИБДД призывает водителей не брать пример с таких автолюбителей.

ИСТОЧНИК KP.RU