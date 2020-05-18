Индекс самоизоляции в Саратове продолжает падать
Днем в понедельник он составил 1,5 балла
Индекс самоизоляции в Саратове
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Индекс самоизоляции в Саратове днем 18 мая находится на уровне 1,5 балла.
Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.
Индекс самоизоляции в Энгельсе чуть выше — 1,6 балла.
Примечательно, что месяц назад индекс в Саратове был выше — на уровне 2,7-2,9 балла.
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ИСТОЧНИК KP.RU