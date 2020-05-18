Индекс самоизоляции в Саратове продолжает падать

18 Май 2020 2020-05-18T13:05:52+03:00

Днем в понедельник он составил 1,5 балла

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Индекс самоизоляции в Саратове днем 18 мая находится на уровне 1,5 балла.

Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.

Индекс самоизоляции в Энгельсе чуть выше — 1,6 балла.

Примечательно, что месяц назад индекс в Саратове был выше — на уровне 2,7-2,9 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU