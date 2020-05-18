Мужчина в розыске попался на краже из гипермаркета в Саратове
В Заводском районе Саратова Росгвардия задержала мужчину в розыске, который пытался обворовать гипермаркет.
- Гражданина задержали на улице Верхняя, 17. Во время проверки выяснилось, что ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина является фигурантом по делу о вымогательстве, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства.
Оказалось, что рецидивист три месяца скрывался от энгельсский правоохранителей. Задержанного передали полиции.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU