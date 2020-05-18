Мужчина в розыске попался на краже из гипермаркета в Саратове

18 Май 2020 2020-05-18T13:05:28+03:00

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В Заводском районе Саратова Росгвардия задержала мужчину в розыске, который пытался обворовать гипермаркет.

- Гражданина задержали на улице Верхняя, 17. Во время проверки выяснилось, что ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина является фигурантом по делу о вымогательстве, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что рецидивист три месяца скрывался от энгельсский правоохранителей. Задержанного передали полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU