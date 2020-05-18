2020-05-18T12:47:02+03:00
Происшествия

Жительница Саратова выиграла iPhone и заплатила за него мошенникам почти 60 тыс. рублей

На уловки аферистов попалась и горожанка, продающая квартиру
Ольга Симонова
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В Саратове на уловки мошенников попались две местные жительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, 23-летняя горожанка нашла в социальной сети пост о розыгрыше восьми iPhone последней модели.

- Девушка выплатила все условия. Ей пришло сообщение, что она стала победителем, но ей нужно оплатить доставку, услуги курьера и налоги. Под различными предлогами потерпевшая перевела мошенникам 59,6 тыс. рублей, но гаджет так и не получила, — рассказали «КП-Саратов» в полиции.

Также пострадала от действий аферистов 56-летняя жительница Саратова. Она разместила объявление о продаже квартиры. Ей позвонил неизвестный и заявил о готовности купить жилплощадь и перевести задаток в 50 тыс. рублей.

Вскоре он снова набрал номер телефона женщины, рассказал, что ошибся и перевел на 15 тыс. рублей больше, попросил перечислить деньги обратно.

Доверчивая жительница Саратова отправилась к терминалу и лишилась денег, переведя их на указанный мошенником номер.

В полицию потерпевшая пошла, когда обнаружила, что никаких входящих переводов не было, а незнакомец перестал выходить на связь.

По обоим преступлениям возбуждены уголовные дела.

УМВД России по Саратову просит горожан не переводить деньги на другие счета и незнакомые номера. Если преступление произошло, нужно обратиться в полицию по телефону 02 (102 — с мобильного).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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