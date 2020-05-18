Надежда Матвеева о снижении заболеваемости коронавирусом в Саратове: Тенденция к концу мая прослеживается
На брифинге в Минздраве Саратовской области 18 мая прозвучал вопрос, следует ли ждать снижения темпов заболеваемости в регионе только в конце мая, анализируя статистику заболевших в Москве.
- Определенная тенденция прослеживается. У нас и рост заболеваемости через две недели после Москвы произошел. Прогноз-прогнозом, он не всегда сбывается. Пока у нас — рост и стабильно примерно 100 новых пациентов в сутки, в среднем. У нас также растет и число обследований, а это тоже ведет к росту выявляемости, — рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева.
- Динамику заболеваемости оцениваем каждый день. Есть некая тенденция к выходу на плато. Но хотелось бы, чтобы плато было на более низких цифрах. К этому стремимся и работаем в этом направлении, — заявила Матвеева.
ИСТОЧНИК KP.RU