Надежда Матвеева о снижении заболеваемости коронавирусом в Саратове: Тенденция к концу мая прослеживается

18 Май 2020 2020-05-18T12:48:20+03:00

Также есть тенденция к выходу на плато по заболевшим, но ежесуточные цифры прироста еще слишком высоки

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На брифинге в Минздраве Саратовской области 18 мая прозвучал вопрос, следует ли ждать снижения темпов заболеваемости в регионе только в конце мая, анализируя статистику заболевших в Москве.

- Определенная тенденция прослеживается. У нас и рост заболеваемости через две недели после Москвы произошел. Прогноз-прогнозом, он не всегда сбывается. Пока у нас — рост и стабильно примерно 100 новых пациентов в сутки, в среднем. У нас также растет и число обследований, а это тоже ведет к росту выявляемости, — рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева.

- Динамику заболеваемости оцениваем каждый день. Есть некая тенденция к выходу на плато. Но хотелось бы, чтобы плато было на более низких цифрах. К этому стремимся и работаем в этом направлении, — заявила Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU