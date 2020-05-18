2020-05-18T11:55:34+03:00
Происшествия

Двое мужчин на резиновой лодке чуть не утонули под Саратовом

Лодка начала сдуваться, а на реке поднялись волны
Екатерина Семенова
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Вечером в воскресенье, 17 мая, два человека попали в беду на Волге.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, они отправились в путь на резиновой лодке. Однако в районе острова Примытый, напротив Усть-Курдюма, лодка начала сдуваться.

При этом сильные волны мешали самостоятельно добраться до берега. Поэтому пострадавшие около шести вечера позвонили в ГУ МЧС.

На место выехали инспекторы ГИМС. Они доставили двух мужчин на берег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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