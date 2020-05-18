Двое мужчин на резиновой лодке чуть не утонули под Саратовом
Вечером в воскресенье, 17 мая, два человека попали в беду на Волге.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, они отправились в путь на резиновой лодке. Однако в районе острова Примытый, напротив Усть-Курдюма, лодка начала сдуваться.
При этом сильные волны мешали самостоятельно добраться до берега. Поэтому пострадавшие около шести вечера позвонили в ГУ МЧС.
На место выехали инспекторы ГИМС. Они доставили двух мужчин на берег.
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ИСТОЧНИК KP.RU