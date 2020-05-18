2020-05-18T11:58:08+03:00
Происшествия

В Энгельсе задержали потрошителей игровых автоматов

Трое парней вскрывали автоматы игрушек за несколько минут
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уже подтверждены три случая краж денег из автоматов, сколько их было всего — выясняет следствие

Уголовный розыск в Энгельсе раскрыл дело о кражах денег из игровых автоматов.

Задержаны трое подозреваемых, все они местные жители и уже имели судимости за кражи и грабежи.

По предварительным данным, трое молодых людей 20, 22 и 25 лет потрошили автоматы игрушек в сетевых магазинах. Действовали так: днем компания заходила в магазин, один вскрывал автомат и забирал деньги, другие прикрывали сообщника от любопытных глаз. Управлялись за несколько минут и уходили. В трех случаях их добычей стали 1 640, 2 440 и 5 140 рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже.

- У следствия есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных краж в других сетевых магазинах, — заявили в ГУ МВД по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовцы продолжают жаловаться Вячеславу Володину на Михаила Исаева
Коронавирус в Саратове: Новоузенский район закрыли на карантин
В Саратове несовершеннолетний парень несколько месяцев отнимал телефоны у прохожих
В Саратове за пятницу и субботу задержали пятерых пьяных водителей
Более 250 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали
В саратовском Минздраве пообещали полностью выплатить деньги врачам
Индекс самоизоляции в Саратове продолжает падать
Мужчина в розыске попался на краже из гипермаркета в Саратове
Жительница Саратова выиграла iPhone и заплатила за него мошенникам почти 60 тыс. рублей
Надежда Матвеева о снижении заболеваемости коронавирусом в Саратове: Тенденция к концу мая прослеживается
Смерти от коронавируса в Саратове на 18 мая 2020: все последние скончавшиеся пациенты — старше 59 лет
Под коронавирусных больных в Саратове планируется организовать еще 300 коек в местных санаториях
Коронавирус в Саратове: еще три пациента с COVID-19 умерли
Двое мужчин на резиновой лодке чуть не утонули под Саратовом
В Энгельсе задержали потрошителей игровых автоматов
Фура в Заводском районе протаранила легковушку
Погода в Саратовской области всю неделю будет неустойчивая: осадки, ветра, грозы
Балаковская АЭС: от качества ремонта энергоблока зависит надежность поставки электроэнергии потребителям
В Саратове будут судить мужчину за изнасилование больной женщины
Коронавирус в Саратове, последние новости на 18 мая 2020: Регион по-прежнему в топ-6 лидеров по заболеваемости за сутки
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области на 18 мая
В Саратове лихач на BMW снес два столба, улетая в кювет
В Саратове ДПСники спасли из огня жителей дома на Соколовой
Производитель лампочек в Саратове задолжал работникам 15,3 млн рублей
Коронавирус в Саратове, последние новости на утро 18 мая 2020: еще 117 случаев в регионе
В Лысых Горах активистка ЛДПР шьет и бесплатно раздает многоразовые маски
Участникам «банды киллеров» из Саратова удалось обжаловать сроки лишения свободы
В месте скопления ДТП в Затоне появились новые жертвы