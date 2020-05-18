В Энгельсе задержали потрошителей игровых автоматов

18 Май 2020 2020-05-18T11:58:08+03:00

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Уже подтверждены три случая краж денег из автоматов, сколько их было всего — выясняет следствие

Уголовный розыск в Энгельсе раскрыл дело о кражах денег из игровых автоматов.

Задержаны трое подозреваемых, все они местные жители и уже имели судимости за кражи и грабежи.

По предварительным данным, трое молодых людей 20, 22 и 25 лет потрошили автоматы игрушек в сетевых магазинах. Действовали так: днем компания заходила в магазин, один вскрывал автомат и забирал деньги, другие прикрывали сообщника от любопытных глаз. Управлялись за несколько минут и уходили. В трех случаях их добычей стали 1 640, 2 440 и 5 140 рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже.

- У следствия есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных краж в других сетевых магазинах, — заявили в ГУ МВД по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU