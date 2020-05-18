Фура в Заводском районе протаранила легковушку
Авария произошла на перекрестке
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В Заводском районе Саратова сегодня, 18 мая, столкнулись фура и легковушка.
- Около 11:00 на Ново-Астраханском шоссе, 65а 61-летний водитель MAN нарушил очередность проезда перекрестка и врезался в Daewoo, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
В больницу попал 26-летний водитель легковушки.
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ИСТОЧНИК KP.RU