Погода в Саратовской области всю неделю будет неустойчивая: осадки, ветра, грозы

18 Май 2020 2020-05-18T11:17:33+03:00

На этой неделе в Саратовской области пройдут дожди Фото: Екатерина Семенова

По словам главного метеоролога области, температура ниже климатической нормы на 2–5 градусов

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В Саратовской области всю неделю, с 18 по 24 мая, будет неустойчивая погода.

- Будет преобладать облачная погода с прояснениями. В первой половине недели будут выпадать осадки: от незначительных до 3–5 мм в сутки, — сообщил корреспонденту «КП-Саратов» начальник регионального Гидрометцентра Михаил Болтухин.

При этом дожди по области будут идти неравномерно. Также местами усилится ветер западного и северо-западного направления до 15–19 м/с. В это же время вероятны грозы.

- Сохранится прохладная погода. Температура ниже климатической нормы на 2–5 градусов, — отметил Болтухин.

В целом по большей части области температура днем составит +12…+17 градусов, лишь в юго-восточных районах Заволжья воздух прогреется до 20 градусов. В Саратове в среднем в светлое время суток будет +15…+17 градусов.

Ночью температура опустится до +3…+8 градусов, в Саратове — +6…+8 градусов.

- Потепление в Саратовской области начнется с начала последней пятидневки мая, — рассказал главный метеоролог региона.

Также Михаил Болтухин рассказал об уровне воды в Волгоградском водохранилище. По данным на сегодня, на 08:00, он составил 5 метров 51 см выше нуля графика, а температура воды в Волге — 11,6 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU