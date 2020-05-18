2020-05-18T10:53:37+03:00
Происшествия

В Саратове будут судить мужчину за изнасилование больной женщины

Он зашел проведать коллегу на больничном и напал на нее
Екатерина Семенова
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В Саратове направлено в суд уголовное дело об изнасиловании.

Как сообщили «КП-Саратов в СУ СКР региона, обвиняемый — 43-летний мужчина.

Следствие считает, что 26 июня прошлого года он возвращался с вечеринки. Мужчина был пьян и решил зайти к коллеге, которая находилась на больничном. Женщина пустила его в дом, но там он начал приставать, а в итоге напал и изнасиловал под угрозой убийством.

Женщину спас вернувшийся с работы брат, который вызвал полицию.

Мужчина свою вину не признал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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