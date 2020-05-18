2020-05-18T10:33:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области на 18 мая

В четырех районах — больше 100 случаев заражения
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 18 маяКарта распространения коронавируса в Саратовской области на 18 маяФото: Ольга Симонова
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Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.

На ней постепенно все больше территорий окрашены темным цветом в связи с большим количеством заразившихся.

Больше всего случаев подтверждено в Саратове — 412. В Ершовском районе 137, в Энгельсском — 114, в Краснокутском — 107. За 50 случаев перевалило в Ртищевском, Балашовском, Аткарском, Татищевском, Вольском, Балаковском, Марксовском, Новоузенском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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