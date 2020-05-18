Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области на 18 мая
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.
На ней постепенно все больше территорий окрашены темным цветом в связи с большим количеством заразившихся.
Больше всего случаев подтверждено в Саратове — 412. В Ершовском районе 137, в Энгельсском — 114, в Краснокутском — 107. За 50 случаев перевалило в Ртищевском, Балашовском, Аткарском, Татищевском, Вольском, Балаковском, Марксовском, Новоузенском.
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ИСТОЧНИК KP.RU