В Саратове лихач на BMW снес два столба, улетая в кювет

18 Май 2020 2020-05-18T10:28:46+03:00

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Минувшей ночью лихач на BMW слетел с трассы на улице Усть-Курдюмская в Саратове. По дороге в кювет он собрал сразу два столба освещения.

ДТП произошло на Усть-Курдюмской, недалеко от дома №49а.

водительПо доне справился с управлением, протаранил две мачты освещения и вылетел в кювет. Один металлический стол был снесен полностью и повис на проводах, второй был согнут.

В немецком внедорожнике срабаотали многочисленные подушки безопасности и водитель остался жив. Более того, он даже отказался от помощи прибывших на место аварии медиков. Также он отказался от прохождения медосвидетельствования на опьянение. По словам очевидцев, как сообщает сайт ЧП-Саратов, водитель разбитого BMW по всем внешним признакам был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU