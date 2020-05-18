2020-05-18T09:46:03+03:00
Происшествия

В Саратове ДПСники спасли из огня жителей дома на Соколовой

Сгорела кровля жилища и вплотную пристроенные сараи
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня ночью, 18 мая, сгорел дом на улице Соколовая.

- Сигнал о пожаре в деревянном двухэтажном доме поступил в 02:23. На место выехали четыре единицы техники и 22 человека личного состава, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Площадь возгорания — 200 кв. м. Сгорела кровля жилища и вплотную пристроенные сараи. Пострадавших нет.

Однако они могли быть, если бы на помощь не пришли сотрудники ДПС. Сайт «ЧП Саратов» сообщает, что первыми пожар заметили ДПСники, несущие службу в данном районе. Они эвакуировали жильцов и вызвали огнеборцев.

На месте также работали сотрудники облспаса, Центра медицины катастроф, полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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