Производитель лампочек в Саратове задолжал работникам 15,3 млн рублей
В Саратове руководителя фирмы обвиняют в серьезной задержке зарплаты работникам.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, он за пять месяцев недоплатил 15,3 млн рублей 217 работникам.
Фирма располагается в Ленинском районе и занимается производством ламп освещения. Зарплата не была выплачена с декабря 2018 года по апрель 2019 года. Фактическая возможность у фирмы имелась.
Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. Свою вину мужчина признал. С акционерного общества взыскана задолженность на сумму семь млн рублей. Еще на 6,8 млн рублей было арестовано имущество обвиняемого.
Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU