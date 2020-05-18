2020-05-18T09:39:09+03:00
Происшествия

Производитель лампочек в Саратове задолжал работникам 15,3 млн рублей

Директора отдали под суд
Екатерина Семенова
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В Саратове руководителя фирмы обвиняют в серьезной задержке зарплаты работникам.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, он за пять месяцев недоплатил 15,3 млн рублей 217 работникам.

Фирма располагается в Ленинском районе и занимается производством ламп освещения. Зарплата не была выплачена с декабря 2018 года по апрель 2019 года. Фактическая возможность у фирмы имелась.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. Свою вину мужчина признал. С акционерного общества взыскана задолженность на сумму семь млн рублей. Еще на 6,8 млн рублей было арестовано имущество обвиняемого.

Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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