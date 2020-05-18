2020-05-18T09:23:14+03:00
Общество

В Лысых Горах активистка ЛДПР шьет и бесплатно раздает многоразовые маски

Купить маски в аптеках пока нельзя
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Ольга Карпова раздает свои маски бесплатноОльга Карпова раздает свои маски бесплатно
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В районном поселке Лысые горы Саратовской области в местном отделении ЛДПР активистка - мастерица Ольга Карпова продолжает акцию по раздаче масок, изготовленных вручную. Она сама шьет их для тех, кто вынужден выходить из дома, но не имеет возможности приобрести защитные маски.

В районном поселке Лысые горы Саратовской области, так же, как и по всему региону, защитных одноразовых масок в аптеках не найти.

- Выручают многоразовые изделия. Но и те продаются далеко не в каждом магазине, к тому же по завышенной цене, - рассказала Ольга Карпова.

Каждая маска, сделанная Ольгой, уникальна, с собственной расцветкой. Вместе с необходимым подарком всегда звучат пожелания: будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

Маски получают все, кто обратиться к Ольге Карповой

Маски получают все, кто обратиться к Ольге Карповой

ИСТОЧНИК KP.RU

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