2020-05-18T09:21:05+03:00
Происшествия

Участникам «банды киллеров» из Саратова удалось обжаловать сроки лишения свободы

Суд в Нижнем Новгороде изменил решение Саратовского областного суда
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области вступил в силу приговор по делу о «банде киллеров».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в число обвиняемых входили Алексей Клусов, Михаил Силенко и Юлия Быстрова.

Обвинительный приговор им был оглашен еще 21 января Саратовским областным судом на основании вердикта присяжных. Однако он был обжалован и частично изменен Четвертым апелляционным судом общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Несмотря на то, что состав статей, по которым их признали виновными, остался прежним, были изменены сроки и условия лишения свободы. Алексей Клусов будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима, но ограничение свободы ему отменено. Михаилу Силенко наказание сокращено до 17,5 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Юлия Быстрова должна провести в колонии общего режима 16 лет с ограничением свободы на год и 10 месяцев.

Напомним, следствие установило причастность банды, которую организовал ныне покойный Роман Силенко, к ряду громких убийств в Саратовской области. Так, Алексей Клусов застрелил Маскима Стадника, супругов Тарасовых, Джейхуна Джафарова. Кроме того, они организовали взрыв Росгвардии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Саратовской области всю неделю будет неустойчивая: осадки, ветра, грозы
Балаковская АЭС: от качества ремонта энергоблока зависит надежность поставки электроэнергии потребителям
В Саратове будут судить мужчину за изнасилование больной женщины
Коронавирус в Саратове, последние новости на 18 мая 2020: Регион по-прежнему в топ-6 лидеров по заболеваемости за сутки
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области на 18 мая
В Саратове лихач на BMW снес два столба, улетая в кювет
В Саратове ДПСники спасли из огня жителей дома на Соколовой
Производитель лампочек в Саратове задолжал работникам 15,3 млн рублей
Коронавирус в Саратове, последние новости на утро 18 мая 2020: еще 117 случаев в регионе
В Лысых Горах активистка ЛДПР шьет и бесплатно раздает многоразовые маски
Участникам «банды киллеров» из Саратова удалось обжаловать сроки лишения свободы
В месте скопления ДТП в Затоне появились новые жертвы