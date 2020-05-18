Участникам «банды киллеров» из Саратова удалось обжаловать сроки лишения свободы

18 Май 2020 2020-05-18T09:21:05+03:00

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В Саратовской области вступил в силу приговор по делу о «банде киллеров».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в число обвиняемых входили Алексей Клусов, Михаил Силенко и Юлия Быстрова.

Обвинительный приговор им был оглашен еще 21 января Саратовским областным судом на основании вердикта присяжных. Однако он был обжалован и частично изменен Четвертым апелляционным судом общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Несмотря на то, что состав статей, по которым их признали виновными, остался прежним, были изменены сроки и условия лишения свободы. Алексей Клусов будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима, но ограничение свободы ему отменено. Михаилу Силенко наказание сокращено до 17,5 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Юлия Быстрова должна провести в колонии общего режима 16 лет с ограничением свободы на год и 10 месяцев.

Напомним, следствие установило причастность банды, которую организовал ныне покойный Роман Силенко, к ряду громких убийств в Саратовской области. Так, Алексей Клусов застрелил Маскима Стадника, супругов Тарасовых, Джейхуна Джафарова. Кроме того, они организовали взрыв Росгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU