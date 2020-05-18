В месте скопления ДТП в Затоне появились новые жертвы

18 Май 2020 2020-05-18T09:14:28+03:00

В столкновении двух машин пострадали два человека

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Минувшей ночью, 18 мая, возле стоянки в Затоне в Волжском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадали парень и девушка.

Авария произошла в 00:10 напротив дома 551 по улице Большая Затонская.

Как сообщил сайт ЧП-Саратов, 19-летний водитель ВАЗ-2112 не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль KIA RIO. После этого отечественную машину откинуло в столб.

В результате ДТП водителя и 20-летнюю пассажирку ВАЗ-2112 госпитализировали сотрудники «скорой» и Центра медицины катастроф.

На этом участке улицы ночные ДТП происходят с определенной регулярностью - здесь часто в это время собираются любители гонок и дрифта.

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ИСТОЧНИК KP.RU