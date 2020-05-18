В месте скопления ДТП в Затоне появились новые жертвы
Минувшей ночью, 18 мая, возле стоянки в Затоне в Волжском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадали парень и девушка.
Авария произошла в 00:10 напротив дома 551 по улице Большая Затонская.
Как сообщил сайт ЧП-Саратов, 19-летний водитель ВАЗ-2112 не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль KIA RIO. После этого отечественную машину откинуло в столб.
В результате ДТП водителя и 20-летнюю пассажирку ВАЗ-2112 госпитализировали сотрудники «скорой» и Центра медицины катастроф.
На этом участке улицы ночные ДТП происходят с определенной регулярностью - здесь часто в это время собираются любители гонок и дрифта.
.
ИСТОЧНИК KP.RU