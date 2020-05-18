2020-05-18T09:02:07+03:00
Общество

Множество домов в Ленинском районе остались без воды до вечера

Отключено водоснабжение из-за работ на улице Шехурдина
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова сегодня, 18 мая, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 не будет водоснабжения на улице Куприянова, 1–16, проспекте Строителей, 2–26, Шехурдина, 24–64, Московском шоссе, 1, 3, 5, 7, 23а, 23Б, Керамической, 6, Моторной, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, Ипподромной, 1–24, а также в частных домах по улицам Керамическая, 2-я Елшанская, Яблочкова, Моторная, Овражная, во 2 и 3-м Петровском проездах.

Воду отключили из-за аварии на улице Шехурдина, 39.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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