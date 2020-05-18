В Саратове ранним утром мужчина избил уборщицу и отобрал у нее сумку со 150 рублями
В Волжском районе Саратова полиция раскрыла ограбление.
- В 05:46 16 мая обратилась 59-летняя женщина, работающая уборщицей, и рассказала, что несколько минут назад у дома по улице Соколовая кто-то избил ее и забрал женскую сумку черного цвета. Внутри нее был кошелек со 150 рублями и банковские карты, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция возбудила дело и поймала подозреваемого в ограблении. Им оказался 28-летний житель Энгельса, ранее судимый за кражи. Похищенное у него не забрали: карты он выкинул на улице Тельмана, а 150 рублей потратил.
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ИСТОЧНИК KP.RU