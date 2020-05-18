В Саратове суд оштрафовал ООО «Вайлдберриз»

18 Май 2020 2020-05-18T08:38:03+03:00

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Роспотребнадзор по Саратовской области выявил нарушения в работе ООО «Вайлдберриз».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, для этого была проведена контрольная закупка в декабре 2019 года после жалобы потребителя.

Во время закупки продавец привез детскую одежду марки «ANNA-S» без соответствующей маркировки. В частности, отсутствовала информация о дате изготовления, местонахождении изготовителя и импортера, составе материалов и т. д.

Было возбуждено административное дело в отношении компании. Мировой судья в Кировском районе вынес решение о штрафе — 50 тыс. рублей. Кроме того, конфискована одежда на 4 155 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU