В Саратове суд оштрафовал ООО «Вайлдберриз»
Роспотребнадзор по Саратовской области выявил нарушения в работе ООО «Вайлдберриз».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, для этого была проведена контрольная закупка в декабре 2019 года после жалобы потребителя.
Во время закупки продавец привез детскую одежду марки «ANNA-S» без соответствующей маркировки. В частности, отсутствовала информация о дате изготовления, местонахождении изготовителя и импортера, составе материалов и т. д.
Было возбуждено административное дело в отношении компании. Мировой судья в Кировском районе вынес решение о штрафе — 50 тыс. рублей. Кроме того, конфискована одежда на 4 155 рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU