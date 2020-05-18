Подросток пострадал после катания на багажнике «семерки» в Красноармейском районе
В селе Рогаткино Красноармейского района 16-летний парень пострадал в ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, юноша упал с багажника автомобиля ВАЗ-2107.
Авария произошла около 21:30 в воскресенье, 17 мая, напротив дома №11 по улице Советская.
По предварительной версии, автомобилем управлял 18-летний водитель.
Напомним, очень похожий случай произошел ночью 8 мая в Ершовском районе. Там двое также катались на багажнике и упали. Один из них погиб.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU