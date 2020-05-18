2020-05-18T08:26:35+03:00
Происшествия

Подросток пострадал после катания на багажнике «семерки» в Красноармейском районе

Авария произошла в селе Рогаткино
Екатерина Семенова
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В селе Рогаткино Красноармейского района 16-летний парень пострадал в ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, юноша упал с багажника автомобиля ВАЗ-2107.

Авария произошла около 21:30 в воскресенье, 17 мая, напротив дома №11 по улице Советская.

По предварительной версии, автомобилем управлял 18-летний водитель.

Напомним, очень похожий случай произошел ночью 8 мая в Ершовском районе. Там двое также катались на багажнике и упали. Один из них погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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