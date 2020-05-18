Обвиняемому в убийстве женщины жителю Вольска грозят еще два уголовных дела
В Вольске Саратовской области в отношении 28-летнего местного жителя возбуждены два уголовных дела по подозрению в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его уже обвиняют в убийстве, причем мужчина был судим и ранее.
Убивал ударами ножа в шею, грудь и голову. Фото СУ СКР по Саратовской области
Следствие считает, что вечером 13 апреля он распивал алкоголь в гостях у семейной пары в частном доме по Совхозному переулку. Также там находилась 36-летняя местная жительница.
Когда у компании кончился алкоголь, гости вдвоем отправились за новой порцией. Однако по пути они поссорились, и мужчина несколько раз ударил женщину ножом в шею, голову и грудь. Потерпевшая скончалась, впоследствии ее тело нашли местные жители.
Тело нашли местные жители. Фото СУ СКР по Саратовской области
Злоумышленник убежал и вернулся в дом в Совхозном переулке. Там он напал на хозяев: ранил ножом в голову и шею 41-летнего мужчину и пригрозил убийством его 39-летней жене. После этого он скрылся. Раненого удалось спасти, его травмы оказались не опасными.
Подозреваемого задержали полицейские по горячим следам. Сейчас он признал вину в убийстве и раскаялся. Следователи готовятся предъявить обвинение по остальным пунктам.
Мужчина арестован, расследование продолжается.
Сейчас мужчина арестован. Фото СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU