2020-05-18T09:43:29+03:00
Происшествия

Обвиняемому в убийстве женщины жителю Вольска грозят еще два уголовных дела

Он напал на собутыльника и его жену [фото]
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Мужчине грозят дополнительные обвинения по делу об убийстве. Фото СУ СКР по Саратовской областиМужчине грозят дополнительные обвинения по делу об убийстве. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Вольске Саратовской области в отношении 28-летнего местного жителя возбуждены два уголовных дела по подозрению в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его уже обвиняют в убийстве, причем мужчина был судим и ранее.

Убивал ударами ножа в шею, грудь и голову. Фото СУ СКР по Саратовской области

Убивал ударами ножа в шею, грудь и голову. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следствие считает, что вечером 13 апреля он распивал алкоголь в гостях у семейной пары в частном доме по Совхозному переулку. Также там находилась 36-летняя местная жительница.

Когда у компании кончился алкоголь, гости вдвоем отправились за новой порцией. Однако по пути они поссорились, и мужчина несколько раз ударил женщину ножом в шею, голову и грудь. Потерпевшая скончалась, впоследствии ее тело нашли местные жители.

Тело нашли местные жители. Фото СУ СКР по Саратовской области

Тело нашли местные жители. Фото СУ СКР по Саратовской области

Злоумышленник убежал и вернулся в дом в Совхозном переулке. Там он напал на хозяев: ранил ножом в голову и шею 41-летнего мужчину и пригрозил убийством его 39-летней жене. После этого он скрылся. Раненого удалось спасти, его травмы оказались не опасными.

Подозреваемого задержали полицейские по горячим следам. Сейчас он признал вину в убийстве и раскаялся. Следователи готовятся предъявить обвинение по остальным пунктам.

Мужчина арестован, расследование продолжается.

Сейчас мужчина арестован. Фото СУ СКР по Саратовской области

Сейчас мужчина арестован. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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