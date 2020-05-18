В Балашове мужчина до смерти забил 81-летнюю женщину шваброй
В Балашове Саратовской области взят под стражу 46-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.
По версии следствия, вечером 13 мая мужчина у себя дома на улице Мичурина в Балакове избил 72-летнюю мать и 81-летнюю тетю. Причем удары женщинам он наносил черенком швабры.
Мать сумела убежать и попросила соседей позвонить в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь. 81-летнюю пострадавшую госпитализировали, но вскоре она скончалась. Как установила экспертиза, причиной смерти стала тупая травма груди и переломы ребер. Второй женщине также была оказана медицинская помощь.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU