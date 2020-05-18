В Балашове мужчина до смерти забил 81-летнюю женщину шваброй

18 Май 2020 2020-05-17T20:53:45+03:00

Обвиняемый был взят под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области

Он также избил свою 72-летнюю мать

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В Балашове Саратовской области взят под стражу 46-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

По версии следствия, вечером 13 мая мужчина у себя дома на улице Мичурина в Балакове избил 72-летнюю мать и 81-летнюю тетю. Причем удары женщинам он наносил черенком швабры.

Мать сумела убежать и попросила соседей позвонить в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь. 81-летнюю пострадавшую госпитализировали, но вскоре она скончалась. Как установила экспертиза, причиной смерти стала тупая травма груди и переломы ребер. Второй женщине также была оказана медицинская помощь.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU