Звезду с памятника «Журавли» в Саратове отправили на реставрацию

17 Май 2020 2020-05-17T20:23:53+03:00

Через две недели она вернется на свое место

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Сегодня, 17 мая, в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина появилось объяснение того, куда пропала с памятника «Журавли» в Саратове золотая звезда.

Подписчики неоднократно обращались с этим вопросом, присылая фото монумента.

Стало известно, что звезду отправили на реставрацию и через две недели она снова появится на памятнике.

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ИСТОЧНИК KP.RU