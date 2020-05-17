Звезду с памятника «Журавли» в Саратове отправили на реставрацию
Через две недели она вернется на свое место
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Сегодня, 17 мая, в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина появилось объяснение того, куда пропала с памятника «Журавли» в Саратове золотая звезда.
Подписчики неоднократно обращались с этим вопросом, присылая фото монумента.
Стало известно, что звезду отправили на реставрацию и через две недели она снова появится на памятнике.
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ИСТОЧНИК KP.RU