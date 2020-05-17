Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 18 мая 2020 года: выявлен 121 случай заболевания
За прошедшие сутки, 17 мая, стало известно о 121 заражении коронавирусом в Саратовской области.
Всего в регионе зафиксировано 1754 случая заболевания. Инфекцию подхватили 27 саратовцев, 15 жителей Марксовского района, по девять в Балашовском и Балаковском, по восемь в Энгельсском, Вольском и Дергачевском, семь в Татищевском, шесть в Краснокутском, пять в Романовском, по три в Аркадакском и Базарно-Карабулакском, по два в Ртищевском, Самойловском, Петровском, по одному в Новоузенском, Саратовском, Озинском, Новобурасском, Пугачевском, Ровенском, Красноармейском районах.
С начала эпидемии выздоровел 421 человек, за сутки 35.
Карта распространения коронавируса на 17 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU