2020-05-17T20:01:49+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 18 мая 2020 года: выявлен 121 случай заболевания

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области — 1 754
Дарья Вострикова
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За прошедшие сутки, 17 мая, стало известно о 121 заражении коронавирусом в Саратовской области.

Всего в регионе зафиксировано 1754 случая заболевания. Инфекцию подхватили 27 саратовцев, 15 жителей Марксовского района, по девять в Балашовском и Балаковском, по восемь в Энгельсском, Вольском и Дергачевском, семь в Татищевском, шесть в Краснокутском, пять в Романовском, по три в Аркадакском и Базарно-Карабулакском, по два в Ртищевском, Самойловском, Петровском, по одному в Новоузенском, Саратовском, Озинском, Новобурасском, Пугачевском, Ровенском, Красноармейском районах.

С начала эпидемии выздоровел 421 человек, за сутки 35.

Карта распространения коронавируса на 17 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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