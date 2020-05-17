Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 18 мая 2020 года: выявлен 121 случай заболевания

17 Май 2020 2020-05-17T20:01:49+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки, 17 мая, стало известно о 121 заражении коронавирусом в Саратовской области.

Всего в регионе зафиксировано 1754 случая заболевания. Инфекцию подхватили 27 саратовцев, 15 жителей Марксовского района, по девять в Балашовском и Балаковском, по восемь в Энгельсском, Вольском и Дергачевском, семь в Татищевском, шесть в Краснокутском, пять в Романовском, по три в Аркадакском и Базарно-Карабулакском, по два в Ртищевском, Самойловском, Петровском, по одному в Новоузенском, Саратовском, Озинском, Новобурасском, Пугачевском, Ровенском, Красноармейском районах.

С начала эпидемии выздоровел 421 человек, за сутки 35.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/779581" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса на 17 мая.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU