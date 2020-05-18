В Саратове в понедельник ожидается дождь
На улице будет ветрено
Изменить размер текста:
Сегодня, 18 мая, в Саратове ожидается облачная погода, днем кратковременный дождь.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 3-8м/с, днем его порывы достигнут 14 м/с.
Столбик термометра поднимется до +16…+18 градусов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU