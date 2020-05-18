2020-05-17T19:49:17+03:00
Общество

В Саратове в понедельник ожидается дождь

На улице будет ветрено
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 мая, в Саратове ожидается облачная погода, днем кратковременный дождь.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 3-8м/с, днем его порывы достигнут 14 м/с.

Столбик термометра поднимется до +16…+18 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балашове мужчина до смерти забил 81-летнюю женщину шваброй
В Саратове в понедельник ожидается дождь
Звезду с памятника «Журавли» в Саратове отправили на реставрацию
Стало известно, какие улицы Саратова останутся без деревьев
Школу в микрорайоне «Авиатор» в Саратове должны открыть в новом учебном году
В ходе «последнего товарищеского разговора» мэр Саратова предупредил дорожников и главу района о последствиях
В Саратове спасатели за день помогли двум щенкам
Еще один житель Саратовской области скончался от коронавируса
В Хвалынском районе водитель грузовика влетел в стоящую фуру
Индекс самоизоляции в Саратове на 17 мая: 3 балла
В Ершове снова останавливаются электрички
Опубликованы проектные решения по реконструкции сквера имени Марины Расковой в Саратове
Саратовская область уже второй день на шестом месте в РФ по числу заболевших коронавирусом за сутки
В центре Саратова у вокзала на троллейбус упал столб