В Саратове в понедельник ожидается дождь

18 Май 2020 2020-05-17T19:49:17+03:00

На улице будет ветрено

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Сегодня, 18 мая, в Саратове ожидается облачная погода, днем кратковременный дождь.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 3-8м/с, днем его порывы достигнут 14 м/с.

Столбик термометра поднимется до +16…+18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU