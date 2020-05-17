Стало известно, какие улицы Саратова останутся без деревьев

17 Май 2020 2020-05-17T19:23:13+03:00

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Начавшаяся в апреле массовая вырубка деревьев в Саратове продолжается. Напомним, эти работы проходят в одно время с обновлением тротуаров в городе.

Член инициативной группы «Зеленые улицы Саратова» Александра Пицунова опубликовала на своей странице в соцсети Facebook карту, где указаны улицы, на которых не будет зеленых насаждений.

- Как вы думаете, что это за карта? Это план озеленения? Нет, это план администрации на вырубку зеленых насаждений. На карту нанесены все места, по которым даны разрешения на снос и обрезку. Открывайте карту и смотрите, не затрагивают ли планы администрации деревья около вашего дома, — обратилась девушка к аудитории.

На плане местности учтено несколько десятков улиц с протяженностью, которую составит вырубка. В их числе — Деловая, Ламповая, Хомякова и другие.

- Фильм надо снимать. Документальный триллер... Запечатлеть хоть в кадрах для потомков остатки зелени, — написал в комментариях под публикацией пользователь Никита Иванов.

- Чего тут искать...весь центр, — добавила Лилия Муромцева.

Александра Пицунова также предлагает всем желающим присоединиться к петиции под названием «Остановить «дровосеков» от администрации! Объявить мораторий на снос деревьев в Саратове». Ее авторы — инициативная группа «Зеленые улицы Саратова».

Горожане выражают свое возмущение «тотальной вырубкой зеленых насаждений и уничтожением зеленых зон».

- Деревья вырубаются под разными предлогами целыми улицами, без оглядки на требования законов, существующие нормы и правила, зачастую без обследования, в отсутствие разрешительных документов или их несоответствии установленным требованиям. Теми, кто должен их защищать и сохранять – сотрудниками и службами городской администрации, которые в запале своей «благоустроительной» деятельности забыли об известной со школьной скамьи роли зеленых насаждений для жизни людей, — гласит текст документа.

Активисты считают, что администрация города пренебрегает возложенными на нее федеральными законами обязанностями по обеспечению экологической безопасности и благоприятной окружающей среды. Проявляет некомпетентность в вопросах озеленения и благоустройства города. Решения о сносе зелёных насаждений принимаются в нарушение требований нормативно-правовых актов местного и федерального уровня, без достаточных оснований, за закрытыми дверями, без учета мнения горожан. В результате принятых решений здоровье горожан подвергается риску.

Активисты считают, что в Саратове должен быть объявлен мораторий на вырубку живых зелёных насаждений (кроме сухостоя и признанных аварийными независимой комиссией экспертов) вплоть до принятия согласованной с жителями программы озеленения. А также требуют привлечь к ответственности главу города и иных лиц, виновных в массовой вырубке деревьев, уничтожении зелёных зон и сокращении зелёного фонда города и возмещения ими ущерба, нанесенного окружающей среде и горожанам.

По их мнению, необходимо принять областной закон о защите и сохранении зелёных насаждений и ввести в административный кодекс Саратовской области ответственность должностных лиц за действия/бездействия, следствием которых стало уничтожение зелёных насаждений и зеленых зон.

Петицию подписало уже более 800 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU