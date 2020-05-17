Школу в микрорайоне «Авиатор» в Саратове должны открыть в новом учебном году

17 Май 2020 2020-05-17T18:44:41+03:00

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Сегодня, 17 мая, в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина появилась публикация репортажа саратовского телеканала о возведении школы в микрорайоне «Авиатор».

Рабочие утепляют фасад, грунтуют, и штукатурят стены параллельно занимаются внутренней отделкой классов, монтируют вентиляцию, готовят электрику. На сегодняшний день на объекте заняты более 320 человек. За качеством следят активисты общественного совета.

В микрорайоне проживают сотни семей с детьми, а до ближайших школ несколько километров. Приходилось сопровождать малышей, поэтому родители обратились к Вячеславу Володину с просьбой помочь решить вопрос со строительством.

В прошлом году по инициативе председателя ГД была определена территория для школы и начато возведение учебных корпусов. Учреждение рассчитано на 1100 детей.

Ребята будут получать знания в современных классах и плавать в бассейне на территории школы. И заниматься футболом и баскетболом на площадках, которые расположены рядом с ней.

Вячеслав Володин подчеркнул, что площадки должны работать до 20:00, быть бесплатными.

Подрядчик следует строго по графику, без отставаний. Ожидается, что школа заработает в новом учебном году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="484" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/779602" frameborder="0"></iframe> Школа «Авиатор» в Саратове должна открыться в новом учебном году.

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ИСТОЧНИК KP.RU