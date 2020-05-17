2020-05-17T17:50:28+03:00
Общество

В ходе «последнего товарищеского разговора» мэр Саратова предупредил дорожников и главу района о последствиях

После жесткого внушения Михаила Исаева на Шелковичной начали укладывать асфальт
Дарья Вострикова
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Сегодня, 17 мая, на улице Шелковичной в Саратове наконец-то начали укладывать асфальт. Толчком к этому послужил жесткий разговор главы города Михаила Исаева с руководителями подрядной организации ООО «ДорСтройТранс» и главой Фрунзенского района Алексеем Постновым, который прошел вчера, 16 мая.

- Что хотите делайте. Я уже не знаю, что объяснять все жителям улицы. Мы здесь меняем борт в 50 метров четыре недели. Это что, издевательство!? В солнце не работаем, после дождя не работаем. Вы выиграли конкурс — дайте асфальт, — сказал Михаил Исаев.

Михаил Исаев обозначил жесткий срок — чтобы сегодня, 17 числа, на улице уже был асфальт. Иначе глава района получит выговор, «с подрядчиками разбирайтесь сами».

В ходе «принципиального, критического, но пока товарищеского» разговора мэр подчеркнул, что работ по ремонту тротуаров в городе на целое лето и призвал подрядчиков, чтобы беседа в таком ключе была последней. Ведь у муниципалитета и местных жителей было немало вопросов к работам.

Внушение сыграло свою роль и уже сегодня его итоги были опубликованы в аккаунте мэра в соцсети Instagram. На фотографии отчетливо видно, как рабочие начали укладку асфальта на Шелковичной улице.

Михаил Исаев раскритиковал работы по ремонту асфальта на Шелковичной улице в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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