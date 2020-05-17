В Саратове спасатели за день помогли двум щенкам

17 Май 2020 2020-05-17T16:00:58+03:00

Оба выезда были в Октябрьский район

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Сегодня, 17 мая, спасатели помогли выбраться щенку, голова которого застряла в заборе во дворе дома №58 на Саратовской улице в Октябрьском районе Саратова.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в городской службе спасения.

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Второй выезд был на Фабричную улицу, тоже в этом районе. Щенок упал в колодец глубиной четыре метра, сотрудники оперативной службы вытащили его.

В обоих случаях животные не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU