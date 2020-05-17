В Саратове спасатели за день помогли двум щенкам
Сегодня, 17 мая, спасатели помогли выбраться щенку, голова которого застряла в заборе во дворе дома №58 на Саратовской улице в Октябрьском районе Саратова.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в городской службе спасения.
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Второй выезд был на Фабричную улицу, тоже в этом районе. Щенок упал в колодец глубиной четыре метра, сотрудники оперативной службы вытащили его.
В обоих случаях животные не пострадали.
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ИСТОЧНИК KP.RU