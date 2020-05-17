Еще один житель Саратовской области скончался от коронавируса
Общее число погибших от новой инфекции — восемь
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Сегодня, 17 мая, стало известно о еще одном скончавшемся от коронавируса жителе Саратовской области, всего скончались восемь человек.
Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 1754 заражения новой инфекцией, выздоровели 386 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU