2020-05-17T14:36:41+03:00
Общество

Еще один житель Саратовской области скончался от коронавируса

Общее число погибших от новой инфекции — восемь
Дарья Вострикова
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Сегодня, 17 мая, стало известно о еще одном скончавшемся от коронавируса жителе Саратовской области, всего скончались восемь человек.

Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 1754 заражения новой инфекцией, выздоровели 386 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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