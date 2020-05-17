В Хвалынском районе водитель грузовика влетел в стоящую фуру

17 Май 2020 2020-05-17T13:54:13+03:00

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Сегодня, 17 мая, в Хвалынском районе на 87 км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград 31-летний водитель MAN влетел в большегруз марки DAF под управлением 48-летнего гражданина.

По данным портала «ЧП Саратов», младшего из мужчин сотрудники Облспаса вытащили из искореженного грузовика и передали пострадавшего медикам скорой помощи. Они отключили аккумулятор у транспорта.

На месте также работали пожарные, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU