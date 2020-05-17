Индекс самоизоляции в Саратове на 17 мая: 3 балла

17 Май 2020 2020-05-17T13:23:34+03:00

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Сегодня, 17 мая, индекс самоизоляции на 14:00 в Саратове составляет 3 балла, больше, чем в предыдущие дни.

Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан в обычное время до эпидемии и сейчас.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов занимает одну строчку с Астраханью, Пензой. В лидерах Махачкала (3,7).

В столице индекс составляет 3,5 балла, в Санкт-Петербурге — 3,3.

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ИСТОЧНИК KP.RU