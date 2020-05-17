2020-05-17T11:58:12+03:00
Общество

В Ершове снова останавливаются электрички

В районе сняли карантин
Дарья Вострикова
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В Ершовском районе отменили карантин, поэтому с сегодняшнего дня, 17 мая, в райцентре начнут останавливаться электрички.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПривЖД.

Речь идет о пригородном поезде №6022 Саратов-1 — Ершов (отправление в 17:46, прибытие в 20:45 по средам, пятницам и воскресеньям), №6024 Ершов — Озинки ( выезжает в 21:11 по средам, пятницам и воскресеньям, прибывает в 23:13), №6023 Озинки — Ершов ( выезд в 2:50 по четвергам, субботам, понедельникам, прибытие в 4:51), №6021 Ершов — Саратов-1 (отправление по четвергам, субботам и понедельникам в 5:12, прибытие в 8:02).

С завтрашнего дня, 18 мая, назначаются два пригородных поезда: №6328/6327 Балаково — Ершов (отправление по четным числам в 6:19, прибытие в 9:07), №6330/6329 Ершов — Балаково ( отъезд по четным числам в 15:16, прибытие в 18:16).

С сегодняшнего дня, 17 мая, в Ершове снова будут останавливаться электрички, потому что в этом районе отменили карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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