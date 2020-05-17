Опубликован проект реконструкции сквера имени Марины Расковой в Саратове
Сегодня, 17 мая, в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram опубликовали проектные решения по реконструкции сквера имени Марины Расковой в Саратове.
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Сейчас рабочие на этом объекте расширяют набережную пруда — осушают водоем, возводят подпорную стенку. Демонтированы старые детские площадки, размечены дорожки.
В ближайшее время сюда завезут щебень и песок.
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В сквере будет пруд, велодорожка, спортзоны, его планируют открыть до 1 сентября.
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Здесь также установят памятник Герою Советского Союза Марине Расковой, который привезли в Саратов из Летного городка Энгельса. Напомним, в прошлом году местные жители обращались в общественную приемную Вячеслава Володина с просьбой помочь в благоустройстве сквера.
Реконструкция ведется в рамках проекта председателя Госдумы.
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ИСТОЧНИК KP.RU