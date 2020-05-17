2020-05-17T11:46:06+03:00
Общество

Опубликован проект реконструкции сквера имени Марины Расковой в Саратове

Сейчас на объекте расширяют набережную пруда
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 17 мая, в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram опубликовали проектные решения по реконструкции сквера имени Марины Расковой в Саратове.

.

.

Сейчас рабочие на этом объекте расширяют набережную пруда — осушают водоем, возводят подпорную стенку. Демонтированы старые детские площадки, размечены дорожки.

В ближайшее время сюда завезут щебень и песок.

.

.

В сквере будет пруд, велодорожка, спортзоны, его планируют открыть до 1 сентября.

.

.

Здесь также установят памятник Герою Советского Союза Марине Расковой, который привезли в Саратов из Летного городка Энгельса. Напомним, в прошлом году местные жители обращались в общественную приемную Вячеслава Володина с просьбой помочь в благоустройстве сквера.

Реконструкция ведется в рамках проекта председателя Госдумы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове сквер имени Марины Расковой закончат реконструировать ко Дню города

Мэр проверил ход работ (подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ершове снова останавливаются электрички
Опубликован проект реконструкции сквера имени Марины Расковой в Саратове
Саратовская область уже второй день на шестом месте в РФ по числу заболевших коронавирусом за сутки
В центре Саратове у вокзала на троллейбус упал столб
Киборг-мошенник оставил жительницу Саратова без 241 тыс. рублей
Самоизоляция в Саратове: где купить канцтовары и сантехнику
Рассказавшего о нарушении масочного режима саратовца местные жители назвали «стукачом»
В Саратовской области 55 УК отказались дезинфицировать подъезды
Коронавирус в Саратове, последние новости на 17 мая 2020: 121 новый случай
В Саратове и Энгельсе можно бесплатно привить кошек и собак
В машинах Саратова ищут непристегнутых детей
Житель Энгельса постирал полосатого кота в машинке и снял это на видео
Сегодня Людмила Бокова празднует день рождения
Саратовцев ждет дождь в воскресенье
МФЦ начинают работу в Саратовской области
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 17 мая 2020 года: выявлено 107 случаев
Саратовский муфтий призвал молиться за врачей и медработников
Исаев предложил саратовцам не обращаться по каждой проблеме к Володину
Саратовцев предупреждают о морозах ночью и утром
Коммунальщики не могут начать ремонт в Саратове из-за припаркованной «Нивы»
Работающим с коронавирусными больными медикам в Балакове доставляют горячие обеды
В Заводском районе отключили воду до вечера
Как работают МФЦ в Саратове в период коронавируса: как записаться и на каких условиях проходит прием