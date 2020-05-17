Саратовская область уже второй день на шестом месте в РФ по числу заболевших коронавирусом за сутки
Сегодня, 17 мая, Саратовская область снова оказалась на шестом месте в РФ по числу заболевших коронавирусом за сутки — 121, как и вчера. Всего в регионе 1754 зараженных.
За сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 94 летальных исхода. Выздоровели 4207 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU