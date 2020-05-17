В Саратове у автовокзала на троллейбус упал столб

17 Май 2020 2020-05-17T10:27:13+03:00

Все произошло на Московской улице

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Сегодня, 17 мая, пользователь соцсети «ВКонтакте» Михаил Кислов рассказал в паблике «Типичный Саратов» о троллейбусе, на который упал столб.

В доказательство своих слов он опубликовал снимок с места событий.

Все произошло на перекрестке улиц Московской и Степана Разина.

В комментариях под записью местные жители сыронизировали над столбами, которые «вышли на охоту» именно на новый транспорт, который размещен на снимке.

Из-за этого встали троллейбусы №1, 10 и 15. Об этом рассказали в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова».

«Десятки» следуют от улицы Тархова только до ЦКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU