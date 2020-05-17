2020-05-17T10:20:29+03:00
Происшествия

Киборг-мошенник оставил жительницу Саратова без 241 тыс. рублей

Гражданке позвонили якобы из банка
Дарья Вострикова
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Во Фрунзенский отдел полиции Саратова обратилась 52-летняя местная жительница.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она была на работе и услышала звонок от якобы сотрудницы банка. Звонившая рассказала, что от имени женщины поступала заявка на кредит. Та ответила, что ничего не подавала и обслуживается в другом учреждении.

Вскоре ей позвонила «оператор» из того самого банка и перенаправила на лже-сотрудника службы безопасности. Тот сообщил, что со счета женщины пытаются списать 67 тыс. рублей, злоумышленники находятся в соседнем регионе.

Спасти средства можно, достаточно продиктовать роботу коды из смс на телефоне.

После выполнения этих указаний гражданка лишилась свыше 241 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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